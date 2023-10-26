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26.10.2023

Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина «Спортмастер» 100 тыс. рублей за неиспользованный подарочный сертификат

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Магазин «Спортмастер» по решению суда будет обязан выплатить жительнице Екатеринбурга 100 тыс. руб. за подарочный сертификат, который женщина решила не использовать. Истица объяснила свое решение тем, что не нашла в ассортименте торговой сети подходящего для себя товара, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Женщина обратилась в магазин с требованием вернуть ей деньги за неиспользованный сертификат, однако получила отказ. Тогда потребительница подала иск, в котором просила помимо стоимости сертификата взыскать с магазина средства за моральный вред, проценты за пользование денежными средствами и расходы на представителя.

Орджоникидзевский районный суд города Екатеринбурга частично удовлетворил требования истицы, обязав ООО «Спортмастер» выплатить истцу полную стоимость сертификата, а также проценты за пользование денежными средствами, компенсацию морального вреда, штраф и прочие расходы — всего более 50 тыс. руб. Ответчик обжаловал решение суда, однако судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменений.
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