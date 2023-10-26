Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина «Спортмастер» 100 тыс. рублей за неиспользованный подарочный сертификат

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2019. В Екатеринбурге агентство недвижимости заплатит клиенту более 700 тыс. руб. за ...14.01.2019 В Екатеринбурге юрист выплатит более 50 тыс. рублей за пользование деньгами клиентки
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2018. В Екатеринбурге юрист выплатит более 50 тыс. рублей за пользование деньгами клиентки. ...23.07.2018 В Екатеринбурге суд постановил взыскать с «Мехового сэконд-хэнда» 42 тыс. рублей за некачественную шубу
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с магазина «Меховой ...18.04.2018 Жительница Екатеринбурга отсудила у магазина «Королевство красоты» 86 тыс. рублей за травму позвоночника
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. Жительница Екатеринбурга отсудила 86 тыс. руб. у магазина «Королевство красоты» на ул. ...14.10.2016 ВУЗ-банк выплатит клиентке более 900 тыс. рублей за незаконное списание средств со счета
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2016. Жительница Екатеринбурга отсудила у ОАО «ВУЗ-банк» свыше 920 тыс. руб. за незаконный ...