В Екатеринбурге мошенники выдали себя за директора школы и заставили учительницу перевести им 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге мошенники заставили учительницу перевести им 1,5 млн руб., взятых в кредит под залог автомобиля. Злоумышленники действовали от имени лжедиректора школы, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



Пострадавшей в мессенджере поступило сообщение якобы от директора гимназии, где она работает, в котором было указано, что с ней свяжутся «сотрудники ФСБ». Далее злоумышленники сообщили учительнице, что на нее кто-то пытается оформить кредит и ей необходимо оформить встречную заявку. Мошенники также рассказали женщине, что она является участником операции по выявлению мошенников, оформляющих кредиты на граждан, поэтому на ее имя будет создан отдельный «страховой счет» и выданы «купюры специального образца».



В результате общения с кибермошенниками учительница оформила кредит под залог автомобиля и перевела все деньги на указанные неизвестными счета. Затем она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту хищения денежных средств решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).