В Екатеринбурге мошенники выдали себя за директора школы и заставили учительницу перевести им 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге неизвестные похитили у пенсионерки 3,4 млн руб. Женщину обманули сразу ...01.09.2023 На Южном Урале мошенники вынудили мужчину перевести им 900 тыс. рублей под предлогом возврата ранее похищенных у него средств
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. На Южном Урале мошенники за месяц дважды обманули мужчину, похитив у него в общей ...15.02.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники обманом похитили почти 2,7 млн рублей у местной пенсионерки
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбургский в отдел полиции № 11 УМВД обратилась местная жительница, которая ...03.08.2021 Мошенники навязали жительнице Екатеринбурга кредит на 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2021. В Екатеринбурге мошенники обманом заставили взять кредит в 1,5 млн руб. пожилую ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...