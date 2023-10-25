УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
25.10.2023

Россиян стала меньше удовлетворять их работа

УрБК, Москва, 25.10.2023. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, россиян стала меньше удовлетворять их работа. Респондентов просили оценить условия их труда по пятибалльной шкале, сообщается на сайте организации.

Оценки по всем показателям оказались ниже по сравнению с прошлым годом. Так, удовлетворенность зарплатой снизилась с 3,83 до 3,72 балла, соцпакетом — с 3,93 до 3,83 балла, соблюдением норм безопасности — с 4,33 до 4,21 балла, эффективностью управления — с 3,83 до 3,69 балла. Чаще всего россияне удовлетворены графиком работы — 4,29 балла. Наименьшая удовлетворенность связана с возможностью работать удаленно — 3,18 балла.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян — женщины в возрасте от 18 лет до 56 лет и мужчины до 61 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.08.2018 По оценке местных жителей, Челябинск вошел в пятерку городов России с наихудшей экологией

УрБК, Челябинск, 09.08.2018. Челябинск занял 145 место из 149 в рейтинге экологического благополучия в городах России ...

03.08.2018 Екатеринбург занял 41 место среди городов России по качеству работы служб ЖКХ

Екатеринбург занял 41 место из 150 городов России в рейтинге оценки местных жителей качества работы коммунальных служб, ...

03.08.2018 Екатеринбург занял 41 место среди городов России по качеству работы служб ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Екатеринбург занял 41 место из 150 городов России в рейтинге оценки местных жителей ...

19.09.2017 Удовлетворенность екатеринбуржцев стоимостью жизни в городе снижается

Жители Екатеринбурга по сравнению с прошлым годом стали в меньшей степени удовлетворены стоимостью жизни в своем ...

19.09.2017 Domofond.ru: Удовлетворенность екатеринбуржцев стоимостью жизни в городе снижается

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Жители Екатеринбурга по сравнению с прошлым годом стали в меньшей степени удовлетворены ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18