Россиян стала меньше удовлетворять их работа

УрБК, Челябинск, 09.08.2018. Челябинск занял 145 место из 149 в рейтинге экологического благополучия в городах России ...03.08.2018 Екатеринбург занял 41 место среди городов России по качеству работы служб ЖКХ
Екатеринбург занял 41 место из 150 городов России в рейтинге оценки местных жителей качества работы коммунальных служб, ...03.08.2018 Екатеринбург занял 41 место среди городов России по качеству работы служб ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. Екатеринбург занял 41 место из 150 городов России в рейтинге оценки местных жителей ...19.09.2017 Удовлетворенность екатеринбуржцев стоимостью жизни в городе снижается
Жители Екатеринбурга по сравнению с прошлым годом стали в меньшей степени удовлетворены стоимостью жизни в своем ...19.09.2017 Domofond.ru: Удовлетворенность екатеринбуржцев стоимостью жизни в городе снижается
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Жители Екатеринбурга по сравнению с прошлым годом стали в меньшей степени удовлетворены ...