Россиян стала меньше удовлетворять их работа

УрБК, Москва, 25.10.2023. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, россиян стала меньше удовлетворять их работа. Респондентов просили оценить условия их труда по пятибалльной шкале, сообщается на сайте организации.



Оценки по всем показателям оказались ниже по сравнению с прошлым годом. Так, удовлетворенность зарплатой снизилась с 3,83 до 3,72 балла, соцпакетом — с 3,93 до 3,83 балла, соблюдением норм безопасности — с 4,33 до 4,21 балла, эффективностью управления — с 3,83 до 3,69 балла. Чаще всего россияне удовлетворены графиком работы — 4,29 балла. Наименьшая удовлетворенность связана с возможностью работать удаленно — 3,18 балла.



В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян — женщины в возрасте от 18 лет до 56 лет и мужчины до 61 года.