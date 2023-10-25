Челябинское УФАС возбудило дело в отношении «ИнвестЗайм-Челябинск» по факту незаконного размещения рекламы

УрБК, Челябинск, 25.10.2023. Челябинское УФАС России возбудило дело по факту размещения наружной рекламе финансовых услуг в отношении ООО «ИнвестЗайм-Челябинск» в Южноуральске.



Как сообщает пресс-служба ведомства, компания без статуса кредитной организации или не кредитной финансовой организации предлагала потенциальным потребителям заем без залога за 20 минут. Это является нарушением требований Закона «О рекламе».