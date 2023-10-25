Челябинское УФАС возбудило дело в отношении «ИнвестЗайм-Челябинск» по факту незаконного размещения рекламы

УрБК, Челябинск, 03.04.2023. В Челябинске местному жителю позвонили сотрудники ПАО «Ростелеком» с предложением ...02.10.2019 Челябинское УФАС возбудило дело в отношении Сбербанка за sms-спам
Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Сбербанк» за рассылку sms-рекламы. Об этом сообщает ...02.10.2019 Челябинское УФАС возбудило дело в отношении Сбербанка за sms-спам
УрБК, Челябинск, 02.10.2019. Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО «Сбербанк» за рассылку sms-рекламы. ...03.12.2018 Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе магазина «СамогонУрал»
УрБК, Челябинск, 03.12.2018. Челябинское УФАС России возбудило дело по наружной рекламе магазина «СамогонУрал», ...09.09.2010 Челябинское УФАС России возбудило в отношении ООО Компания «Урал-Агро-Торг» (торговая сеть «Пятерочка») дело по факту нарушения Закона о торговле
УрБК, Челябинск, 09.09.2010. Челябинское УФАС России возбудило в отношении ООО Компания «Урал-Агро-Торг» дело о ...