Объем российского рекламного рынка за год сократился на 2%

УрБК, Москва, 27.03.2023. Объем российского рекламного рынка в 2022 году составил 392 млрд руб., что на 2% меньше, чем в 2021 году. Такую оценку дала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), представив данные в сегментах интернета, радио, прессы и наружной рекламы, но без оценки ТВ-рекламы.



В сфере интернет-рекламы произошло падение спроса со стороны рекламодателей из-за сокращения бюджетов и ухода крупных рекламодателей. Параллельно с этим снизилось рекламное предложение, поскольку крупные зарубежные площадки тоже покинули российский рынок. Однако индустрии удалось избежать серьезного спада: итоговые показатели уступают 2021 году лишь на 2%.



Сильный спад наблюдался у прессы — минус 41% по сравнению с 2021 годом. К приведенным выше причинам добавился отзыв лицензий у ряда изданий (с последующим закрытием) либо изменение периодичности выхода.



Рынок рекламы на радио вырос на 5%. Положительная динамика наблюдалась у федеральной и локальной рекламы. Драйверами роста стали такие сегменты, как недвижимость, финансы, государственный сектор и e-commerce. В 2022 году наблюдалась активность со стороны новых клиентов, в основном это были отечественные производители товаров и услуг.



Объемы наружной рекламы выросли на 6%, а сам сегмент продемонстрировал высокую эффективность как надежный и устойчивый к внешним воздействиям канал бизнес-коммуникаций. В апреле-мае на рынке наблюдался спад, но во II полугодии показатели стали расти ежемесячно. Главным драйвером развития наружной рекламы стала ее цифровизация.