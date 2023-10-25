Официальный курс доллара США снизился на 1,1 руб,, евро — на 74 коп.

УрБК, Москва, 25.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 октября 2023 года. Курс доллара США снизился на 1,18 руб., до 93,52 руб., евро — на 74,96 коп., до 99,55 руб.