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24.10.2023

В Свердловской области снизилась сумма штрафов за нарушения закона о рекламе финансовых услуг

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Свердловской области в 2023 году назначено 68 тыс. руб. штрафов за нарушения требований закона о рекламе финансовых услуг. В прошлом году сумма штрафов достигла 904 тыс. руб., рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя регионального Управления ФАС России Сергей Волков.

По словам эксперта, разница в количестве назначенных штрафов связана с субъектом нарушения. В этом году нарушителями становились в основном субъекты малого предпринимательства, для которых сумма штрафов меньше, чем для крупных компаний.

Как отмечает эксперт управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Анастасия Шапель, регулятор с 2021 года ведет предупредительный список, куда попадают сомнительные организации с признаками нелегальной деятельности.

«На сегодняшний день в списке находятся более 11 тыс. финорганизаций, из них 72 субъекта — в Свердловской области. За 2023 год по всей России выявлено 2,5 тыс. таких компаний, более 15 — в Свердловской области», — сообщила А. Шапель.
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