В Свердловской области снизилась сумма штрафов за нарушения закона о рекламе финансовых услуг

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. В I полугодии 2017 года в Свердловской области сумма штрафов за нарушения сетевых ...

За полгода Свердловское УФАС оштрафовало сетевые компании на 1,65 млн рублей

С начала года сумма штрафов за нарушения в сфере оборонзаказа в России достигла 220 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. С начала 2017 года совокупный объем штрафов за нарушения при закупках в сфере ...