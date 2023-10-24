В Свердловской области снизилась сумма штрафов за нарушения закона о рекламе финансовых услуг

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. В I полугодии 2017 года в Свердловской области сумма штрафов за нарушения сетевых ...08.09.2017 С начала года сумма штрафов за нарушения в сфере оборонзаказа в России достигла 220 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. С начала 2017 года совокупный объем штрафов за нарушения при закупках в сфере ...13.06.2017 На Среднем Урале с начала года Госавтодорнадзор выписал штрафов на 19,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2017. С начала 2017 года в Свердловской области сумма штрафов за нарушения в сфере ...24.12.2015 За 2015 год в Свердловской области было взыскано более 2,5 млн штрафов за незаконную рекламу
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. По итогам 2015 года Свердловское УФАС России взыскало более 2,5 млн руб. ...24.12.2015 Всего за 2015 год Свердловское УФАС взыскало более 27 млн руб. штрафов
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. Всего по итогам 2015 года Свердловское УФАС перечислило в бюджет области более 27 млн ...