Цифровой проект ММК победил в номинации «Операционная эффективность» на конкурсе «Трансформация» в Татарстане

УрБК, Магнитогорск, 24.10.2023. Цифровой проект ММК «Операционная эффективность договорной деятельности», который позволяет компании ежегодно экономить около 45 млн руб., занял призовое место в номинации «Операционная эффективность: Непрерывные улучшения» на конкурсе «Трансформация». Соревнования прошли в рамках Недели инноваций и производительности IN'HUB на площадке особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане, сообщает пресс-служба металлургического предприятия.



Нововведение призвано повысить эффективность процесса согласования договорных документов с использованием цифровых технологий, направленных на снижение непроизводительных потерь. Объем договорной работы на ММК и в Группе компаний достигает 30 тыс. контрактов в год, в нее вовлечены более 12 тыс. человек. Этот процесс в компании до недавних пор характеризовался высокими трудозатратами, большим количеством ручных операций и отсутствием прозрачности. Кроме того, имелась необходимость импортозамещения текущих IT-решений в области документооборота.



В ходе реализации проекта была проведена комплексная оптимизация и цифровизация процесса согласования договорных документов. В качестве основы был выбран программный продукт АТАЧ — система электронного документооборота, спроектированная совместно с ООО «ММК-ПРАВО», реализованная отделом корпоративных разработок ООО «ММК-Информсервис» и успешно внедренная в Группе ПАО «ММК».



Были внедрены формы типовых договоров с автоформированием текста и минимальным количеством шагов согласований. Также внедрены роботы-помощники на этапах согласования договорных документов и создана поисковая система.



Результатом реализации проекта стало снижение трудозатрат в подразделениях ПАО «ММК» и в Группе, ускорение операций по согласованию договорных документов на 78%, унификация маршрутов согласования. Полностью исключены потери бумажных документов и практически устранены «технические» замечания в работе юристов, а рост производительности составил 80%.