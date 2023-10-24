Дума Екатеринбурга присвоила звание почетного гражданина города председателю Уральской ТПП Андрею Беседину

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Председателю Уральской торгово-промышленной палаты (Уральской ТПП) Андрею Беседину присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга. Такое решение приняли сегодня на очередном заседании депутаты городской думы.



Помимо Андрея Беседина, звания почетных граждан получили директор Театра эстрады Александр Новиков, ректор УрГЭУ Яков Силин и президент ФК «Урал» Георгий Иванов.



Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли постановление о присвоении званий без обсуждений.