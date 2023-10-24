Дума Екатеринбурга присвоила звание почетного гражданина города председателю Уральской ТПП Андрею Беседину

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2022. Депутаты городской думы Екатеринбурга сегодня, 8 февраля, на заседании отложили вопрос ...29.01.2015 Кобзон потерял звание почетного гражданина Краматорска
Краматорские власти лишили певца Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города. Об этом сообщают «Новости ...25.11.2014 Депутаты Полтавы отобрали у Кобзона звание почетного гражданина
Депутаты горсовета Полтавы лишили российского артиста Иосифа Кобзона звания почетного гражданина, сообщает «Газета.Ru». ...05.06.2012 Звание почетного профессора Белорусского государственного университета присвоено Валентине Матвиенко
Звание почетного профессора Белорусского государственного университета присвоено председателю Совета Федерации России ...16.06.2011 Президентом Уральской торгово-промышленной палаты избран Андрей Беседин
Конференция Уральской торгово-промышленной палаты единогласно избрала Андрея Беседина на должность президента. Ранее ...