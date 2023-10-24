В Свердловской области в III квартале на 2% упал спрос на покупку земельных участков

УрБК, Челябинск, 23.06.2023. В Челябинской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...23.06.2023 В Свердловской области спрос на покупку земельных участков за год вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области средняя цена земельных участков в первой половине июня 2023 года ...09.11.2022 В Свердловской области на 25% вырос спрос на земельные участки
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. В III квартале спрос на земельные участки в Свердловской области вырос на 25% по ...30.07.2021 В Свердловской области спрос на покупку земельных участков под ИЖС во II квартале вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Свердловской области спрос на приобретение земельных участков под индивидуальное ...28.04.2021 Спрос на покупку земельных участков в Свердловской области за год вырос на 20%
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2021. Спрос на покупку земельных участков в Свердловской области (число запрошенных контактов ...