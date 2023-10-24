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24.10.2023

В Свердловской области в III квартале на 2% упал спрос на покупку земельных участков

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В III квартале спрос на покупку земельных участков в Свердловской области упал на 2% по сравнению со II кварталом текущего года. Стоимость сотки при этом выросла на 1%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».


Средняя стоимость сотки участка под индивидуальное жилищное строительство составила 31 тыс. руб., под сельхозназначение — 35 тыс. руб. По России эти показатели составляют 55 тыс. руб. и 49 тыс. руб. соответственно.
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