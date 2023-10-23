Сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры в Челябинске окупится через 16,7 года

Материалы по теме

В Екатеринбурге сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры окупится через 17,5 года

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...

В среднем по России срок окупаемости маленьких квартир составляет 18 лет

УрБК, Москва, 08.09.2023. В среднем по России доходность малогабаритных квартир составляет 5,6%, а срок окупаемости — ...

В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены ...

В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...

Средний срок окупаемости съемной квартиры в Челябинске составляет 14 лет

УрБК, Челябинск, 03.11.2021. Средняя доходность от сдачи квартиры в Челябинске составляет 7,1% годовых, срок ...