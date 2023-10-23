УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.10.2023

Сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры в Челябинске окупится через 16,7 года

УрБК, Челябинск, 23.10.2023. В Челябинске доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры составляет 6% годовых, а срок окупаемости — 16,7 года. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Согласно данным портала, в Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке составляет 4 млн 748 тыс. 195 руб. Арендовать квартиру в городе можно за 23 тыс. 684 руб. в месяц. Годовой доход от сдачи жилья в столице Южного Урала составляет в среднем 284 тыс. 208 руб.

В среднем по стране приобретенное на вторичном рынке жилье окупится через 18,3 года.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, если ставки аренды из-за возрастающего спроса, как ожидается, будут увеличиваться более быстрыми темпами, чем цены продажи, то в следующем году средняя доходность квартир немного подрастет, а сроки окупаемости сократятся.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.10.2023 В Екатеринбурге сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры окупится через 17,5 года

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...

08.09.2023 В среднем по России срок окупаемости маленьких квартир составляет 18 лет

УрБК, Москва, 08.09.2023. В среднем по России доходность малогабаритных квартир составляет 5,6%, а срок окупаемости — ...

22.04.2022 В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены ...

22.04.2022 В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...

03.11.2021 Средний срок окупаемости съемной квартиры в Челябинске составляет 14 лет

УрБК, Челябинск, 03.11.2021. Средняя доходность от сдачи квартиры в Челябинске составляет 7,1% годовых, срок ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18