Сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры в Челябинске окупится через 16,7 года

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры ...08.09.2023 В среднем по России срок окупаемости маленьких квартир составляет 18 лет
УрБК, Москва, 08.09.2023. В среднем по России доходность малогабаритных квартир составляет 5,6%, а срок окупаемости — ...22.04.2022 В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены ...22.04.2022 В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...03.11.2021 Средний срок окупаемости съемной квартиры в Челябинске составляет 14 лет
УрБК, Челябинск, 03.11.2021. Средняя доходность от сдачи квартиры в Челябинске составляет 7,1% годовых, срок ...