В Екатеринбурге сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры окупится через 17,5 года

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В среднем по России срок окупаемости маленьких квартир составляет 18 лет

УрБК, Москва, 08.09.2023. В среднем по России доходность малогабаритных квартир составляет 5,6%, а срок окупаемости — ...

Челябинск попал в число городов РФ с самой быстрой окупаемостью сданной в аренду «однушки»

УрБК, Челябинск, 07.06.2023. В Челябинске приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная в ...

В Екатеринбурге срок окупаемости сданной в аренду «однушки» составляет 17,7 года

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге приобретенная на вторичном рынке жилья однокомнатная квартира, сданная ...

В Челябинске средняя арендная ставка на вторичном рынке жилья составляет 16,3 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 22.04.2022. Челябинск занял 63-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней цены ...

В Екатеринбурге сдаваемая в аренду квартира на вторичном рынке окупается за 18,7 года

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Екатеринбург занял 19-е место в рейтинге среди 70 российских городов по размеру средней ...