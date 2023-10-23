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23.10.2023

В Екатеринбурге сдача в аренду приобретенной на «вторичке» квартиры окупится через 17,5 года

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. В Екатеринбурге доходность от сдачи в аренду приобретенной на вторичном рынке квартиры составляет 5,7% годовых, а срок окупаемости — 17,5 года. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди городов РФ быстрее всего окупится жилье в Астрахани (12,5 года), Магнитогорске (13,2), Нижнем Тагиле (13,2), Мурманске (13,8) и Краснодаре (14,7). В свою очередь, больше времени это займет в Белгороде (23,4 года), Севастополе (24,2) и Москве (27,8).

В среднем по стране приобретенное на вторичном рынке жилье окупится через 18,3 года.

Согласно данным портала, в Екатеринбурге средняя стоимость жилья на вторичном рынке составляет 6 млн 120 тыс. 790 руб. Арендовать квартиру в городе можно за 29 тыс. 099 руб. в месяц. Годовой доход от сдачи жилья в уральской столице составляет в среднем 349 тыс. 188 руб.
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