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23.10.2023

Над территорией Свердловской области пройдут два циклона

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Над территорией Свердловской области 23 октября проследуют один за другим два небольших циклона. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В Свердловской области в понедельник, 23 октября, осадки будут незначительные — мокрый снег с дождем ожидается лишь местами, столбики термометра остановятся в диапазоне +3...-2 градуса, ночью -1...-6 градусов.

Во вторник, 24 октября, второй циклон захватит и южные площади Свердловской области — ночью -1...-6 градусов, днем 0...+2 градуса, осадки в виде снега. В середине недели, 25–26 октября, существенные осадки маловероятны.
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