Над территорией Свердловской области пройдут два циклона

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...13.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и гололедица на дорогах. ...31.10.2022 На Среднем Урале в ближайшие дни прогнозируется мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается снег с дождем. Об этом сообщается ...28.10.2022 На Среднем Урале прогнозируются похолодание и снег
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и снег. Об этом ...24.10.2022 Синоптики прогнозируют на Среднем Урале похолодание и снег
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и снег. Об этом ...