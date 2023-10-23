Над территорией Свердловской области пройдут два циклона

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Над территорией Свердловской области 23 октября проследуют один за другим два небольших циклона. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».



В Свердловской области в понедельник, 23 октября, осадки будут незначительные — мокрый снег с дождем ожидается лишь местами, столбики термометра остановятся в диапазоне +3...-2 градуса, ночью -1...-6 градусов.



Во вторник, 24 октября, второй циклон захватит и южные площади Свердловской области — ночью -1...-6 градусов, днем 0...+2 градуса, осадки в виде снега. В середине недели, 25–26 октября, существенные осадки маловероятны.