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Сегодня, 17:21

Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%

УрБК, Москва, 20.10.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ниже результата августа (353 млрд руб.). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2023 года».

В Центробанке снижение чистой прибыли банков объясняют сокращением доходов от валютной переоценки.

Помимо этого, согласно данным регулятора, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось количество прибыльных банков — с 263 до 248.

«С начала года сектор заработал 2,7 трлн руб., но нужно учитывать, что 0,6 трлн руб. приходится на валютную переоценку. Кроме того, банки отразили отрицательную переоценку ценных бумаг на сумму 0,3 трлн руб. в капитале (минуя прибыль)», — говорится в сообщении.
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