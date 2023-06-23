Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%

УрБК, Москва, 23.06.2023. Объем ипотечного портфеля российских банков в мае составил 15,3 трлн руб., что на 2,2% больше ...25.10.2021 Чистая прибыль российских банков в сентябре снизилась на 48 млрд рублей
УрБК, Москва, 25.10.2021. Чистая прибыль банков в РФ в сентябре составила 196 млрд руб. Это на 48 млрд руб. меньше ...04.04.2019 В январе 2019 года совокупный капитал банков РФ снизился на 2,3%
Капитал российского банковского сектора в январе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,3%. Об этом ...04.04.2019 В январе 2019 года совокупный капитал банков РФ снизился на 2,3%
УрБК, Москва, 04.04.2019. Капитал российского банковского сектора в январе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем ...09.10.2018 Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре увеличилась на 58%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Прибыль российского банковского сектора в январе-сентябре возросла до 1,068 трлн руб., ...