Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%

Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2023 года».



В то же время замедлился рост ипотечного кредитования. Так, в октябре он составил 2,9% после 4,2% в сентябре. По данным регулятора, замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20% с 15%, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке.



Также замедлился (до 1,1% после 1,5%) рост потребительского кредитования. Центробанк объясняет такую динамику заметным повышением ставок по кредитам и ужесточением макропруденциального регулирования.



Чистая прибыль банковского сектора в октябре этого года составила 256 млрд руб., что на 13% меньше результата предыдущего месяца. По данным регулятора, ее снижение связано с убытками от валютной переоценки на фоне укрепления рубля на 4,5%, а также с отрицательной переоценкой ценных бумаг.