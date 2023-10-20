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Сегодня, 15:01

Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%

Объем портфеля корпоративных кредитов в России в октябре 2023 года составил 71,5 трлн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2023 года».

В то же время замедлился рост ипотечного кредитования. Так, в октябре он составил 2,9% после 4,2% в сентябре. По данным регулятора, замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20% с 15%, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке.

Также замедлился (до 1,1% после 1,5%) рост потребительского кредитования. Центробанк объясняет такую динамику заметным повышением ставок по кредитам и ужесточением макропруденциального регулирования.

Чистая прибыль банковского сектора в октябре этого года составила 256 млрд руб., что на 13% меньше результата предыдущего месяца. По данным регулятора, ее снижение связано с убытками от валютной переоценки на фоне укрепления рубля на 4,5%, а также с отрицательной переоценкой ценных бумаг.
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