Прибыль банковского сектора в РФ в октябре снизилась на 13%

УрБК, Москва, 16.11.2023. Годовая инфляция в России в октябре увеличилась до 6,7% после 6% в сентябре. В то же время ...20.10.2023 Прибыль банковского сектора в РФ за месяц сократилась на 16%
УрБК, Москва, 20.10.2023. Чистая прибыль банковского сектора в России в сентябре составила 296 млрд руб., что на 16% ...20.10.2023 Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц вырос на 12%
Ипотечный портфель в России за сентябрь вырос на 4,2% (в августе — на 3,7%), а с начала года — на 23,5%, что выше ...20.10.2023 Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц вырос на 12%
УрБК, Москва, 20.10.2023. Ипотечный портфель в России за сентябрь вырос на 4,2% (в августе — на 3,7%), а с начала года ...25.10.2021 Чистая прибыль российских банков в сентябре снизилась на 48 млрд рублей
УрБК, Москва, 25.10.2021. Чистая прибыль банков в РФ в сентябре составила 196 млрд руб. Это на 48 млрд руб. меньше ...