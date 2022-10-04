Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц вырос на 12%

УрБК, Москва, 20.10.2023. Ипотечный портфель в России за сентябрь вырос на 4,2% (в августе — на 3,7%), а с начала года — на 23,5%, что выше аналогичного показателя 2021 года (20,9%). Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2023 года».



Помимо этого, объем выданных в сентябре ипотечных кредитов в РФ составил 955 млрд руб., что на 12% больше, чем в августе (849 млрд руб.).



«Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам, а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля», — говорится в сообщении.



Отмечается, что результаты увеличились за счет ипотеки с господдержкой — в сентябре выдано 646 млрд руб. (+27% к августу), в том числе по «Семейной ипотеке» — около 289 млрд руб. против 232 млрд руб. в августе, по «Льготной ипотеке» — 286 млрд руб. против 226 млрд руб. При этом, по предварительным данным, из-за роста кредитных ставок выдачи рыночной ипотеки немного снизились (примерно на 9%).