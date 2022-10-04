Объем выданных ипотечных кредитов в России за месяц вырос на 12%

В России снизились темпы выдачи кредитов по программам льготной и сельской ипотеки. Об этом заявил в Совете Федерации ...04.10.2022 В России снизились темпы выдачи льготной ипотеки
УрБК, Москва, 04.10.2022. В России снизились темпы выдачи кредитов по программам льготной и сельской ипотеки. Об этом ...15.10.2021 Средний размер выданных на Среднем Урале ипотечных кредитов за месяц вырос на 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2021. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре этого года ипотечных кредитов ...01.11.2018 Банк России зафиксировал в сентябре снижение темпа выдачи ипотеки на 2%
ЦБ РФ зафиксировал в сентябре снижение темпа выдач ипотеки. Банки в этом месяце предоставили ипотеку на сумму 255,3 ...01.11.2018 Банк России зафиксировал в сентябре снижение темпа выдачи ипотеки на 2%
УрБК, Москва, 01.11.2018. ЦБ РФ зафиксировал в сентябре снижение темпа выдач ипотеки. Банки в этом месяце предоставили ...