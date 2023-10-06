УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:03

В Челябинске 54% строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут в эксплуатацию в 2024 году

УрБК, Челябинск, 20.10.2023. В Челябинске 3% квартир (0,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в 2025 году и позднее. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Помимо этого, в 2024 году в столице Южного Урала сдадут в эксплуатацию 54% жилья на первичном рынке, в 2023 — 43%. В частности, в IV квартале 2023 года — 1,2 тыс. квартир, в I квартале 2024 года — 0,4 тыс., во II квартале 2024 года — 0,2 тыс., в III квартале 2024 года — 0,4 тыс., в IV квартале 2024 года — 0,5 тыс.

Отмечается, что Челябинск стал лидером рейтинга среди городов-миллионников РФ по проценту квартир, которые введут в эксплуатацию в текущем году. Также в верхней части этого списка оказались Омск (36%) и Ростов-на-Дону (31%).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:03 В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...

06.10.2023 В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть

УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...

05.10.2023 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по росту стоимости жилья на вторичном рынке

УрБК, Челябинск, 05.10.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 года ...

18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%

УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...

07.09.2023 В Челябинске однокомнатные квартиры в новостройках за год подорожали на 44%

УрБК, Челябинск, 07.09.2023. В Челябинске доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 8%, а ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (501)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18