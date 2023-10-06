В Челябинске 54% строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут в эксплуатацию в 2024 году

В Екатеринбурге более половины строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут не раньше 2025 года

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...