В Челябинске 54% строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут в эксплуатацию в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Екатеринбурге 56% квартир (8,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в ...06.10.2023 В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть
УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...05.10.2023 Челябинск стал лидером рейтинга среди городов РФ по росту стоимости жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 05.10.2023. В Челябинске средняя стоимость объектов на вторичном рынке жилья в III квартале 2023 года ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...07.09.2023 В Челябинске однокомнатные квартиры в новостройках за год подорожали на 44%
УрБК, Челябинск, 07.09.2023. В Челябинске доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 8%, а ...