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В Челябинской области за месяц уровень инфляции вырос на 0,6%

УрБК, Челябинск, 20.10.2023. Уровень инфляции в Челябинской области за месяц вырос на 0,6%. Так, в августе этот показатель составлял 5,4%, а в сентябре увеличился до 6%, сообщает пресс-служба южноуральского отделения Уральского ГУ ЦБ РФ.

Эксперты связывают ускорение инфляции с ослаблением рубля, повышением потребительского спроса и ростом издержек производителей и поставщиков.

Так, из-за роста затрат животноводов повысились темпы увеличения цен на мясо, куриные яйца и рис. Кроме того, выросла стоимость бензина, ускорилось повышение цен на такси.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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