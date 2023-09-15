В Челябинской области за месяц уровень инфляции вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 15.09.2023. По итогам 2023 года годовая инфляция в России составит 6-7%. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ ...19.06.2023 ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области
Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в Свердловской области. По их мнению, ...19.06.2023 ЦБ назвал причины ускорения инфляции в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Эксперты Уральского ГУ Банка России назвали причины ускорения темпов инфляции в ...15.10.2020 Непродовольственная инфляция в УрФО в сентябре выросла до 3%
Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2020 года осталась на уровне августа — 3,2%. Цены на ...15.10.2020 Непродовольственная инфляция в УрФО в сентябре выросла до 3%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в сентябре 2020 года осталась на ...