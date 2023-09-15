В Челябинской области за месяц уровень инфляции вырос на 0,6%

УрБК, Челябинск, 20.10.2023. Уровень инфляции в Челябинской области за месяц вырос на 0,6%. Так, в августе этот показатель составлял 5,4%, а в сентябре увеличился до 6%, сообщает пресс-служба южноуральского отделения Уральского ГУ ЦБ РФ.



Эксперты связывают ускорение инфляции с ослаблением рубля, повышением потребительского спроса и ростом издержек производителей и поставщиков.



Так, из-за роста затрат животноводов повысились темпы увеличения цен на мясо, куриные яйца и рис. Кроме того, выросла стоимость бензина, ускорилось повышение цен на такси.



По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.