На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 20-21 октября ожидается температура воздуха от +2 до +7 градусов. Однако уже 22 октября похолодает до -2 градусов. Ночью в эти ожидается температура воздуха до -6 градусов.



Кроме того, местами на территории региона пройдет мокрый снег.