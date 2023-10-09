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На Среднем Урале в ближайшие выходные ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 20-21 октября ожидается температура воздуха от +2 до +7 градусов. Однако уже 22 октября похолодает до -2 градусов. Ночью в эти ожидается температура воздуха до -6 градусов.

Кроме того, местами на территории региона пройдет мокрый снег.
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