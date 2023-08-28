В Екатеринбурге таможенники блокировали канал контрабанды продукции военного назначения

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Сотрудники Кольцовской таможни в августе текущего года оформили ввоз 168 т цветов. ...30.01.2023 За год пассажиры аэропорта Кольцово пытались нелегально вывезти за пределы страны более 276 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Екатеринбурге сотрудники таможенной службы в прошедшем году задержали 353 человека ...26.04.2022 Челябинские таможенники предотвратили контрабанду 370 единиц продукции военного назначения
УрБК, Челябинск, 26.04.2022. Сотрудники Челябинской таможни предотвратили незаконный вывоз с территории РФ партии ...27.05.2021 Жителя Челябинской области приговорили к 3,5 годам лишения свободы за контрабанду оборудования Минобороны РФ
УрБК, Челябинск, 27.05.2021. Суд приговорил жителя Челябинской области, пытавшегося переправить в Армению партии ...06.04.2021 Уральские таможенники пресекли попытку контрабанды в Армению стабилизатора танкового вооружения Минобороны РФ
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку пересылки в Армению 37 ...