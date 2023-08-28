В Екатеринбурге таможенники блокировали канал контрабанды продукции военного назначения

Фото предоставлены пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина перекрыли канал контрабанды продукции военного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Житель Челябинска со своим помощником, приобретая различную военную технику и оборудование, а также консультируя клиентов о способах конспирации, в течение двух лет отправлял за рубеж посылки с товарами, запрещенными к обороту без специального разрешения. Так, под видом игрового джойстика провайдеры пытались отправить в Японию поручень катапультного кресла К36 ДМ серии 2. Эта техника поставляется в Вооруженные силы России для самолетов Су-24, Су-25, МиГ-31 и, согласно заключению эксперта, относится к продукции военного назначения.Также в посылке с «бывшим в употреблении топливным насосом» находились маслотопливный насос, применяемый в составе турбостартера двигателя АЛ-21Ф3 на самолетах типа Су-17 и Су-24, и защитный бронешлем, который продавец обозначил как «бывший в употреблении шлем».Челябинцы осуждены условно на срок 5 лет с таким же испытательным сроком.