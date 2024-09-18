Кольцовские таможенники обнаружили в посылке из Китая ключ со встроенным шпионским оборудованием

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая (КНР), который вез свыше 4 ...12.08.2024 Кольцовские таможенники нашли у двух граждан Китая 135 незадекларированных деталей для постройки доменной печи
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали двух граждан Китая, у которых изъяли 135 ...25.07.2024 Кольцовские таможенники нашли у гражданина Китая 16 килограммов шлифовальных камней
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая, у которого обнаружили ...10.04.2019 Кольцовские таможенники обнаружили в посылке из Польши запрещенные вещества
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2019. Оперативники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина задержали екатеринбурженку при ...06.02.2019 Кольцовские таможенники пресекли вывоз янтаря из России в Китай
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2019. Кольцовские таможенники пресекли вывоз янтаря из России в Китай. Об этом сообщает ...