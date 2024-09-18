Кольцовские таможенники обнаружили в посылке из Китая ключ со встроенным шпионским оборудованием

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Кольцово инспекторы таможни обнаружили в посылке из Китая ключ со встроенным шпионским оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Во время досмотра посылки из Китая таможенники нашли автомобильный брелок со встроенной камерой видеонаблюдения. Хозяин посылки пояснил, что заказал изделие в онлайн-магазине и хотел использовать его для слежки за пожилым одиноким родственником.



Уралец не знал, что подобные гаджеты нельзя ввозить на территорию России. Мужчине грозит срок до четырех лет лишения свободы по факту административного правонарушения.