В Екатеринбурге злоумышленники заставили пенсионерку оформить «зеркальный кредит» под залог квартиры на 3,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...18.08.2023 В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...26.07.2023 Мошенники вынудили екатеринбурженку продать квартиру и перевести на сторонние счета почти 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Жительница Екатеринбурга по указанию кибермошенников продала квартиру, чтобы направить ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...