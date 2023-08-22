В Екатеринбурге злоумышленники заставили пенсионерку оформить «зеркальный кредит» под залог квартиры на 3,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге неизвестные похитили у пенсионерки 3,4 млн руб. Женщину обманули сразу по двум схемам — «взлом аккаунта на «Госуслугах» и «зеркальный кредит», сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД России.



Так, женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, затем мошенники «передали» жертву лжесотрудникам ЦБ РФ, которые убедили ее оформить «зеркальный кредит», для чего женщине пришлось заложить квартиру. Всего пенсионерка по указаниям мошенников перевела на «безопасные счета» 3 млн 360 тыс. руб.



По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».