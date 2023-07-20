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В Свердловской области суд взыскал в пользу покупателя более 250 тыс. рублей за неисправный мотоцикл

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области помогли жителю Нижней Туры вернуть деньги за неисправный мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подержанный мотоцикл, приобретенный под заказ, обошелся жителю Нижней Туры в 132 тыс. руб., но в регистрации транспорта ему было отказано, так как в копии договора продавцом значилось третье лицо — екатеринбуржец, который не был предупрежден о сделке. Также у транспортного средства обнаружились технические неисправности, несовместимые с эксплуатацией.

После того как магазин «Карина», где был приобретен мотоцикл, не удовлетворил претензию, составленную покупателем с помощью сотрудника качканарского пункта консультации потребителей, он обратился в суд. В результате в пользу потребителя суд взыскал более 250 тыс. руб., включающих стоимость самого транспорта, штраф за нарушение срока удовлетворения требований потребителя и за отказ в их добровольном удовлетворении, а также понесенные убытки, компенсацию морального вреда и судебные расходы.
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