В Свердловской области суд взыскал в пользу покупателя более 250 тыс. рублей за неисправный мотоцикл

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Специалисты консультационного пункта свердловского Роспотребнадзора помогли потребителю ...14.05.2019 По решению суда «ВТБ Страхование» заплатит жителю Серова более 60 тыс. рублей за неисправный сотовый телефон
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2019. По решению суда «ВТБ Страхование» заплатит жителю Серова более 60 тыс. руб. за ...11.12.2018 В Екатеринбурге суд взыскал с «Максидома» 120 тыс. рублей за продажу неисправного телевизора
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. В Екатеринбурге за отказ вернуть деньги за неисправный телевизор суд обязал компанию ...09.08.2018 В Асбесте с предпринимателя взыскали 164 тыс. рублей за нарушение срока поставки товара
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2018. По представлению Роспотребнадзора в Асбесте с ООО «Архитэк» было взыскано 164 тыс. руб. ...02.08.2018 В Асбесте суд обязал предпринимателя выплатить более 12 тыс. рублей за продажу некачественной мебели
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2018. Жителю Асбеста с помощью специалистов Асбестовского консультационного пункта для ...