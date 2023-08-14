Спортсмены компании «Атомстройкомплекс» завоевали награды различных категорий на Всероссийской спартакиаде трудящихся в Сочи

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Спортсмены команды «Атомстройкомплекса» приняли участие во Всероссийской спартакиаде трудящихся ВФСО «Трудовые резервы», которая прошла в Сочи. С соревнований сотрудники привезли ряд наград, в том числе высшей категории, сообщает пресс-служба девелопера.Уральская команда завоевала три медали, в том числе золотую, в индивидуальных и командных видах спорта. Еще одна награда вручена спортивному организатору «Атомстройкомплекса» Анастасии Григорьевой в номинации «Лучший организатор команд-участниц».«Наша команда всегда добивается высоких результатов, и причина не только в том, что мы являемся крупнейшим строительным холдингом Урала, но и в создании условий для занятий спортом для сотрудников, поощрении регулярных тренировок. Новички с первого дня работы в коллективе вовлекаются в «здоровые» традиции, существующие в компании с ее основания, и всегда могут вместе с коллегами тренироваться и участвовать в соревнованиях самого высокого уровня», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.Комплекты наград в 24 видах спорта разыграли 134 организации из 36 регионов России и Республики Беларусь. Соревнования прошли при поддержке министерства спорта Российской Федерации и были направлены на популяризацию здорового образа жизни и сплочение сотрудников компаний и организаций.