Спортсмены компании «Атомстройкомплекс» завоевали награды различных категорий на Всероссийской спартакиаде трудящихся в Сочи

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В рамках празднования Дня строителя, которое состоялось в минувшие выходные, прошло ...19.06.2023 Сотрудники «Атомстройкомплекса» завоевали четыре награды на региональных конкурсах профмастерства
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) состоялись два региональных конкурса ...15.08.2022 «Атомстройкомплекс» в шестой раз подряд победил на спартакиаде предприятий строительного комплекса Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2022. «Атомстройкомплекс» в шестой раз подряд стал победителем спартакиады предприятий ...11.09.2013 Сотрудники ОАО «Уралтрансмаш» приняли участие в молодежной спартакиаде
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2013. Рабочие ОАО «Уралтрансмаш» (входит в ОАО «НПК «Уралвагонзавод») приняли участие в ...18.11.2009 Команда ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» заняла III место в межбанковской спартакиаде «Бодрость и здоровье»
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2009. Команда сотрудников ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» вошла в тройку ...