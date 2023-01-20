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Власти Свердловской области заключили соглашение с «Росагролизингом» для обеспечения аграриев региона сельхозтехникой и оборудованием

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» 17 октября стартовало сразу несколько отраслевых выставок — InterFood Ural, FoodTech Ural, Translogistica Ural, где к участию заявлено более 240 компаний и 5 тыс. специалистов. Ключевая роль отведена международной выставке «Агропром Урал», где свою сельскохозяйственную технику, материалы и оборудование для животноводства и растениеводства представит более 70 компаний. Об этом сообщает департамент информполитики области.

В рамках выставки «Агропром Урал» между правительством Свердловской области и АО «Росагролизинг» было впервые заключено соглашение по решению социально-экономических задач по обеспечению аграриев региона сельскохозяйственной техникой и оборудованием.

Кроме того, в Уральском государственном аграрном университете открылась специализированная учебная лаборатория исследования мехатронных систем автомобилей и тракторов, оборудованная при участии АО «Росагролизинг».

Лаборатория, предназначенная для «выращивания» кадров для агропромышленного комплекса, позволит студентам проводить исследования, связанные с ГСМ и спецжидкостями, которые используются в процессе эксплуатации автотракторной техники и технологического оборудования, получать опыт и совершенствовать навыки.

Выставка «Агропром Урал» и другие будут работать в «Екатеринбург-Экспо» с 17 по 19 октября.
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