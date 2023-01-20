Власти Свердловской области заключили соглашение с «Росагролизингом» для обеспечения аграриев региона сельхозтехникой и оборудованием

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении перечня ...22.09.2022 В Екатеринбурге стартовали международные выставки «Мебель&Деревообработка Урал» и Translogistica Ural
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге сегодня начали работу две международные выставки. В течение трех дней ...03.03.2015 В «Екатеринбург-ЭКСПО» открылись выставки HoReCa Expo Ural и Cleaning Expo Ural
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2015. В международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» сегодня открылись выставки ...22.09.2014 Коротко о событиях месяца
23 сентября в аналитическом центре «Эксперт-Урал» состоится круглый стол на тему: «Бизнес-образование на Урале: ...19.09.2014 Коротко о событиях месяца
20 сентября в Екатеринбурге пройдет «Атомный велопробег-2014». В мероприятии примут участие сотрудники и члены ...