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В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%

УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 тыс. 850 руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 23%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом городами с самыми высокими ценами на посуточную аренду жилья в октябре этого года стали Москва (3,2 тыс. руб.), Хабаровск (2,6 руб.), Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург (по 2,5 тыс. руб.).

Кроме того, средняя стоимость посуточной аренды однокомнатных квартир в столице Южного Урала в октябре этого года составила 1,7 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 31%.

Предложение на этом рынке, в свою очередь, за год увеличилось на 18%.
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