В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Екатеринбурге в октябре 2023 года составила ...

Средняя стоимость посуточной аренды «однушек» в Екатеринбурге за год выросла на 31%

УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...

В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть

УрБК, Челябинск, 19.09.2023. В Челябинской области средняя стоимость аренды загородного жилья летом 2023 года составила ...

На Южном Урале посуточная аренда загородного жилья за год подорожала на четверть

УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...

В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%

На Южном Урале спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости за год вырос более чем на треть

УрБК, Челябинск, 01.06.2023. В Челябинской области спрос на объекты посуточной аренды загородной недвижимости в мае ...