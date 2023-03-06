Уровень импортозамещения оборудования крупных банков РФ достиг 60%

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УрБК, Москва, 04.04.2022. Российские власти приняли решение на 100% субсидировать разработку конструкторской ...

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УрБК, Москва, 23.12.2014. Из-за ухудшения ситуации на финансовом рынке кредитные организации России начали отказываться ...