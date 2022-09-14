Уровень импортозамещения оборудования крупных банков РФ достиг 60%

УрБК, Москва, 16.10.2023. Ведущие российские банки импортозаместили больше половины оборудования, в том числе серверы и ...14.09.2022 Крупные российские банки не смогли вовремя подключить платежное приложение «СБПэй»
Российские банки с универсальной лицензией должны были подключить приложение «СБПэй» до 1 июля 2022 года, напоминает ...14.09.2022 Крупные российские банки не смогли вовремя подключить платежное приложение «СБПэй»
УрБК, Москва, 14.09.2022. Российские банки с универсальной лицензией должны были подключить приложение «СБПэй» до 1 ...14.09.2017 Объем проблемных долгов в российских банках достиг максимума за последние 10 лет
УрБК, Москва, 14.09.2017. Уровень проблемных долгов на балансе российских банков достиг пика за последние десять лет — ...23.12.2014 Банки начали отказываться от льготного кредитования в торговых сетях
УрБК, Москва, 23.12.2014. Из-за ухудшения ситуации на финансовом рынке кредитные организации России начали отказываться ...