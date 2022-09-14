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Сегодня, 18:01

Уровень импортозамещения оборудования крупных банков РФ достиг 60%

Ведущие российские банки импортозаместили больше половины оборудования, в том числе серверы и центры обработки данных. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проведенный им опрос профильных системных интеграторов.

В частности, согласно оценкам директора центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павла Коваленко, уровень импортозамещения крупных игроков достиг 60%. По словам руководителя направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексея Зотова, вопросом импортозамещения оборудования в первую очередь занимаются крупные и очень крупные банки.

В то же время финансовые организации второго-третьего уровня ощутимо отстают. По данным руководителя отдела консалтинга и аудита Angara Security Александра Хонина, уровень импортозамещения оборудования средних и небольших банков сейчас ниже 50%.

Как отмечают эксперты, многие банки все еще запрашивают поддержку для западных решений, а часть техники становится отечественной посредством помещения российских этикеток на фактически китайские устройства. Так, по словам генерального директора SafeTech Lab Александра Санина, российские наклейки «просто клеятся на китайское железо, собранное по методу отверточной сборки в России».

При этом эксперты сходятся во мнении, что сложившуюся ситуацию нельзя назвать проблемной — они считают ее логичным для текущих условий переходом.
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