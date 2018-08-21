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В Екатеринбурге снесли незаконное здание автосервиса площадью 105 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. В Кировском районе Екатеринбурга снесли незаконное здание автосервиса, расположенного по адресу ул. Новгородцевой, 31а. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

Владелец павильона «Автосервисные услуги», признанного незаконным, не предпринял мер для добровольного исполнения судебных требований об освобождении земельного участка от несанкционированной постройки.

Администрация Кировского района, как взыскатель, воспользовавшись правом, предусмотренным решением суда, самостоятельно освободила земельный участок площадью 105 кв. м. от незаконного строения с возложением на должника расходов на совершение исполнительных действий.
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