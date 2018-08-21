В Екатеринбурге снесли незаконное здание автосервиса площадью 105 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга исполнили решение суда об ...22.08.2017 В Екатеринбурге судебные приставы снесли нелегальный автосервис
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2017. Судебные приставы снесли в Екатеринбурге здание нелегального автосервиса. Об этом ...19.05.2017 В Железнодорожном районе Екатеринбурга снесли два незаконно возведенных кафе и магазин
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2017. По иску администрации Екатеринбурга суд вынес решение освободить от незаконных построек ...01.09.2016 В Екатеринбурге приставы снесли здание крупного нелегального автосервиса
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. В Екатеринбурге приставы снесли незаконно возведенное здание автосервиса. Об этом ...08.04.2016 В Екатеринбурге по решению суда снесли кафе на пр. Космонавтов
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2016. В Екатеринбурге по решению суда с помощью техники снесли кафе «Тандыр», расположенное ...