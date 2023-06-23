Средние предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге за год выросли на 29%

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге средние цены на комнаты составляют 1 млн 291 тыс. 438 руб. За полгода ...20.09.2022 В России 33% работодателей заявили о намерении поднять зарплаты до конца года
УрБК, Москва, 20.09.2022. В России 33% компаний заявили о намерении поднять зарплаты сотрудникам до конца 2022 года. Об ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной ...18.01.2023 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год средние зарплатные ожидания ищущих работу жителей Свердловской области ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. ...