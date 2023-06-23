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Средние предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге за год выросли на 29%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года выросли на 29%. Относительно II квартала 2023 года — на 16%, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

При этом сильнее всего за год выросли средние предлагаемые зарплаты в профессиональных сферах «Домашний персонал» (на 97%, до 73,3 тыс. руб.), «ЖКХ, эксплуатация (на 56%, до 59,9 тыс. руб.), «Искусство и развлечения» (на 30%, до 46,4 тыс. руб.), «Строительство» (на 25%, до 72,7 тыс. руб.).

Согласно исследованию, в целом по Уральскому федеральному округу также выросли зарплаты в ресторанной сфере. Так, за год сильнее всего увеличился этот показатель у кальянщиков (на 49%, до 37 тыс. руб.), поваров (на 24%, до 40,7 тыс. руб.) и сушистов (на 20%, до 38 тыс. руб.).
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