Администрация Екатеринбурга закупила более 6 тыс. тонн реагентов для борьбы с гололедом на улицах города

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада выйдут 448 ...08.12.2021 На улицах Екатеринбурга сегодня уборкой занимаются 363 рабочих и 128 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. В столице Среднего Урала продолжается борьба с последствиями нестабильной погоды. На ...06.12.2021 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 348 рабочих и 187 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2021. Сегодня, 6 декабря, очищать улицы уральской столицы от снега и последствий заморозков ...20.10.2015 Для уборки Екатеринбурга задействована вакуумная техника
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2015. Дорожные службы Екатеринбурга для уборки города задействовали вакуумную технику и ...14.10.2015 С улиц Екатеринбурга городские службы вывезли около 500 тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2015. За прошедшую ночь на тротуары и пешеходные зоны Екатеринбурга дорожные службы высыпали ...