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Администрация Екатеринбурга закупила более 6 тыс. тонн реагентов для борьбы с гололедом на улицах города

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Администрация Екатеринбурга закупила более 3 тыс. т реагентов и почти 3,2 тыс. т фракционного песка для борьбы с гололедом на улицах города. Также к этим работам готов парк уборочной техники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел осмотр машин, переоборудованных для зимнего режима работы. Суммарно в распоряжении семи районных ДЭУ города насчитывается 405 единиц техники, предназначенной для снегоуборочных работ. Из них к зиме на сегодняшний день готовы 344, то есть 85%.

«Летний регламент уборки традиционно заканчивается 15 октября. Для этого вся техника ДЭУ заранее переводится в зимний режим работы. Сейчас машины в любой момент могут выехать на уборку снега», — сказал Алексей Бубнов.

Остальные машины переоборудуют с началом снегопадов и заморозков. До тех пор они продолжат приводить улицы города в порядок по летнему регламенту.
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