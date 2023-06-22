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Сегодня, 14:56

Курс доллара США с начала торгов снизился на 0,29%

УрБК, Москва, 13.10.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,14 руб., евро — 102,25 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,29%, европейской — на 0,54%.
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