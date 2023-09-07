В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авито Работа».



При этом лидерами по приросту вакансий за год стали профессиональные сферы «Курьерская доставка» (рост в 5,3 раза), «Домашний персонал» (4,9), «Такси» (4,6), «Банки и инвестиции» и «Управление персоналом» (по 3,2).



Что касается рабочих профессий, сильнее всего за год увеличилось число вакансий по следующим специальностям: фасовщик (в 2,2 раза), водитель погрузчика (2,1), токарь (2).



В свою очередь, в III квартале по сравнению с предыдущим число предложений о работе в Екатеринбурге увеличилось на 21%.



Кроме того, отмечается, что за последний год в уральской столице число вакансий, предполагающих гибридный формат работы, стало в 2,6 раза больше.