В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%

В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об ...07.09.2023 В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на работников ресторанной сферы
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. В Екатеринбурге в начале осени в 1,9 раза выросло число вакансий для работников ...15.06.2023 В Екатеринбурге число вакансий с переобучением на рабочем месте за год выросло в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение ...17.08.2020 Число вакансий в сфере туризма в Свердловской области в июле выросло почти на 80%
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. Число вакансий в сфере туризма в Свердловской области в июле выросло на 78% по ...10.12.2015 Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре сократилось на 15%
Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре 2015 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...