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Сегодня, 12:01

В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%

В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авито Работа».

При этом лидерами по приросту вакансий за год стали профессиональные сферы «Курьерская доставка» (рост в 5,3 раза), «Домашний персонал» (4,9), «Такси» (4,6), «Банки и инвестиции» и «Управление персоналом» (по 3,2).

Что касается рабочих профессий, сильнее всего за год увеличилось число вакансий по следующим специальностям: фасовщик (в 2,2 раза), водитель погрузчика (2,1), токарь (2).

В свою очередь, в III квартале по сравнению с предыдущим число предложений о работе в Екатеринбурге увеличилось на 21%.

Кроме того, отмечается, что за последний год в уральской столице число вакансий, предполагающих гибридный формат работы, стало в 2,6 раза больше.
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