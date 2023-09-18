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Аренда «однушек» в Челябинске с начала года подорожала на 14,8%

УрБК, Челябинск, 13.10.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске составляет 17 тыс. руб. в месяц. За III квартал 2023 года этот показатель вырос на 0,2%, с начала года — на 14,8%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость аренды «двушек» в столице Южного Урала составляет 22,5 тыс. руб. в месяц. За июль-сентябрь этого года этот показатель вырос на 0,7%, с начала года — на 8,7%.

Что касается «трешек», средняя стоимость их аренды в Челябинске составляет 32,2 тыс. руб. в месяц. За III квартал этого года она снизилась на 0,3%. С начала года этот показатель, наоборот, вырос — на 15,7%.

Отмечается, что с июля по сентябрь «однушки» стали сдаваться дороже в 55 городах из 70 исследованных. Двухкомнатные квартиры — в 54 городах, трехкомнатные — в 52.
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