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В Екатеринбурге будут судить участника преступной группы за хищение почти 1 млн рублей из банка

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Перед Ленинским районным судом Екатеринбурга предстанет участник преступной группы, который обвиняется в хищении средств банка с помощью технического овердрафта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство из-за розыска, похитил на территории Свердловской и Тюменской областей денежные средства одного из банков на общую сумму в размере более 940 тыс. руб.

«Преступления участники группы совершали с использованием на АЗС эмитированных банком расчетных банковских карт в результате создания незапланированного, не предусмотренного банковской системой технического овердрафта (предоставления банком держателю карты средств при отсутствии на банковском счете клиента собственных денежных средств)», — говорится в сообщении.

В результате мужчину обвинили в совершении преступлений по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, группой лиц по предварительному сговору».

Отмечается, что наиболее строгим наказанием, которое предусматривается санкцией статьи, является лишение свободы на срок до 6 лет.
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