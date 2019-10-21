В Екатеринбурге будут судить участника преступной группы за хищение почти 1 млн рублей из банка

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Перед Ленинским районным судом Екатеринбурга предстанет участник преступной группы, который обвиняется в хищении средств банка с помощью технического овердрафта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство из-за розыска, похитил на территории Свердловской и Тюменской областей денежные средства одного из банков на общую сумму в размере более 940 тыс. руб.



«Преступления участники группы совершали с использованием на АЗС эмитированных банком расчетных банковских карт в результате создания незапланированного, не предусмотренного банковской системой технического овердрафта (предоставления банком держателю карты средств при отсутствии на банковском счете клиента собственных денежных средств)», — говорится в сообщении.



В результате мужчину обвинили в совершении преступлений по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, группой лиц по предварительному сговору».



Отмечается, что наиболее строгим наказанием, которое предусматривается санкцией статьи, является лишение свободы на срок до 6 лет.