В Екатеринбурге будут судить участника преступной группы за хищение почти 1 млн рублей из банка

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной ...16.04.2019 Две жительницы Екатеринбурга предстанут перед судом за хищение у банка 18 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. В Екатеринбурге двух местных жительниц обвиняют в мошенническом хищении у банка через ...05.08.2020 В Екатеринбурге будут судить членов ОПГ за хищение колес с автомобилей на сумму более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...15.03.2021 Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело о хищении денег с банковских карт жителей семи регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении уроженца ...06.05.2020 В Екатеринбурге будут судить телефонных мошенников из Курганской области
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2020. Уроженцы Курганской области предстанут перед судом в Екатеринбурге: они обвиняются в ...