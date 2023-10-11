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Сегодня, 09:22

Официальные курсы доллара США и евро снизились на 2,9 руб.

УрБК, Москва, 13.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 октября 2023 года. Курс доллара США снизился на 2,98 руб., до 96,99 руб., евро — на 2,91 руб., до 103,03 руб.
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