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Вчера, 16:22

На Южном Урале спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 26%

УрБК, Челябинск, 12.10.2023. В Челябинской области средняя стоимость загородной недвижимости в III квартале 2023 года составила 1,5 млн руб. За квартал этот показатель вырос на 7%, за год — на 15%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Спрос на рынке продажи загородной недвижимости Южного Урала за квартал снизился на 17%, за год, напротив, вырос — на 2%. Предложение за квартал снизилось на 8%, а за год не изменилось.

В свою очередь, средняя стоимость аренды загородной недвижимости в Челябинской области в июле-сентябре 2023 года составила 45 тыс. руб. За квартал этот показатель вырос на 29%. По сравнению с предыдущим годом он не изменился.

Спрос на рынке аренды загородного жилья в регионе за квартал снизился на 31%, а за год вырос на 26%. Предложение, в свою очередь, и за квартал, и за год уменьшилось — на 28% и 5% соответственно.
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