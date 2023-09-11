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Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре ускорилась до 5,85%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Инфляция на Среднем Урале в сентябре составила 5,85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в августе — 4,8%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 3,24%, непродовольственные — на 4,74%, алкоголь — на 0,37%, услуги — на 11,08%.

Потребительские цены в регионе в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,92%.
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