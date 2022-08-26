В Октябрьском районе Екатеринбурга одну из улиц назвали в честь Алексея Пискунова

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Одна из улиц в Октябрьском районе Екатеринбурга получила название в честь Алексея Пискунова, который занимал руководящую должность в аэропорту Кольцово. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Екатеринбурга.



Границы улицы утверждены проектом межевания территории в границах Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой.



Алексей Пискунов с 2013 занимал должность исполнительного директора аэропорта Кольцово. За время его руководства аэропорт Екатеринбурга вышел на качественно новый уровень, стал обладателем множества наград.