В Октябрьском районе Екатеринбурга одну из улиц назвали в честь Алексея Пискунова

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне на заседании комиссии по вопросам ...28.06.2022 На карте Екатеринбурга появился Новосинарский бульвар
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому на карте ...13.07.2021 Администрация Екатеринбурга начала подготовку к строительству теплосетей для Дворца водных видов спорта
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. На частных земельных участках на границе Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой ...23.09.2013 Александр Якоб утвердил проект планировки нового района Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...12.08.2013 В честь «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге появится улица Выставочная
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2013. Новая улица в районе 14-го километра автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово ...