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Минимальная цена на водку в России может увеличиться на 7% в 2024 году

УрБК, Москва, 12.10.2023. В Минфине России одобрили идею Союза производителей алкогольной продукции об увеличении минимальной цены на водку с 2024 года на 7%. Как пишет газета «Коммерсантъ», с такой инициативой организация обратилась в ведомство в сентябре.

Первоначально акциз на водку со следующего года планировалось поднять на 5%, до 128,6 руб. за бутылку 0,5 л. Но в Союзе предложили повысить минимальные отпускные цены с 229 руб. до 243 руб., в оптовом звене — с 238 руб. до 253 руб., в рознице — с 281 руб. до 301 руб. за бутылку 0,5 л.

В Союзе указали, что себестоимость производства в текущем году может вырасти не менее чем на 10% из-за ослабления курса рубля, удорожания логистики и импортных укупорочных средств.
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