Минимальная цена на водку в России может увеличиться на 7% в 2024 году

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УрБК, Москва, 11.03.2014. В России с 11 марта вступает в силу приказ Росалкогольрегулирования о новых минимальных ценах ...