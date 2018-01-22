Доля иностранного автопрома на российском рынке выросла в два раза

УрБК, Москва, 22.01.2018. Доля иномарок российской сборки на внутреннем рынке в 2017 году увеличилась до 60%. Годом ...01.09.2016 Доля иномарок российской сборки на рынке достигла 57%
УрБК, Москва, 01.09.2016. По итогам семи месяцев 2016 года доля иномарок российской сборки на рынке РФ достигла 57%, ...15.02.2016 За год доля автомобилей LADA в российском автопарке упала на 0,8%
УрБК, Москва, 15.02.2016. По итогам 2015 года в России зарегистрировано 13,79 млн легковых автомобилей LADA, что ...30.01.2013 AVITO: иномарки занимают 74% вторичного рынка автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2013. Российские автомобили заняли 26% рынка подержанных машин по итогам 2012 года, остальные ...03.05.2011 Доля продаж иномарок российской сборки выросла до 40,4%
УрБК, Москва, 03.05.2011. Продажи легковых автомобилей в I квартале 2011 года выросли на 77,7% и составили 494,5 тыс. ...