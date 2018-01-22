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Сегодня, 09:03

Доля иностранного автопрома на российском рынке выросла в два раза

УрБК, Москва, 12.10.2023. Более 50% проданных в сентябре 2023 года новых легковых машин было ввезено в Россию из-за границы. Об этом сообщает «Автостат».

По данным, предоставленным агентству АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), на долю импортных автомобилей к началу осени текущего года пришлось 55% от общего объема продаж. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 28%.

Эксперты, разделив импорт на официальный (традиционный) и альтернативный (параллельный), подытожили, что на официальный, то есть импорт китайских автопроизводителей, пришлось 44%, на альтернативный — 11%. Год назад на них приходилось 20% и 8% от всех продаж соответственно.

А вот доля продаж иномарок локальной сборки за год снизилась практически в три раза. Так, если в первый месяц осени прошлого года они занимали 31% рынка, то теперь — 11%.

Заметно упала за год и доля рынка отечественного автопрома — с 41% до 34%.
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