Доля иностранного автопрома на российском рынке выросла в два раза

УрБК, Москва, 12.10.2023. Более 50% проданных в сентябре 2023 года новых легковых машин было ввезено в Россию из-за границы. Об этом сообщает «Автостат».



По данным, предоставленным агентству АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), на долю импортных автомобилей к началу осени текущего года пришлось 55% от общего объема продаж. В сентябре прошлого года этот показатель составлял 28%.



Эксперты, разделив импорт на официальный (традиционный) и альтернативный (параллельный), подытожили, что на официальный, то есть импорт китайских автопроизводителей, пришлось 44%, на альтернативный — 11%. Год назад на них приходилось 20% и 8% от всех продаж соответственно.



А вот доля продаж иномарок локальной сборки за год снизилась практически в три раза. Так, если в первый месяц осени прошлого года они занимали 31% рынка, то теперь — 11%.



Заметно упала за год и доля рынка отечественного автопрома — с 41% до 34%.