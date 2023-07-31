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Около 1 млрд рублей на ремонт социально значимых дорог в Свердловской области направили в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева в 2023 году выделило на ремонт дорог в деревнях и селах 980 млн руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.

В 2023 году строители капитально отремонтировали участок дороги Ревда — Мариинск — Красноярск, 2,1 км которого уже введены в эксплуатацию. Завершается и капремонт 2,7 км подъезда к селу Большие Карзи на территории Артинского городского округа. В Красноуфимском городском округе дорожные службы продолжили реконструкцию участка автомобильной дороги деревня Усть-Бугалыш — поселок Саргая — поселок Дегтярка. Завершены ремонты 2,2 км подъезда к поселку Пасынок на территории Сосьвинского городского округа, 1 км подъезда к дому отдыха Шишимский. Кроме того, отремонтирована водопропускная труба на 6 км подъезда к поселку Октябрьский на территории Березовского городского округа.

Также Свердловская область получила из федерального бюджета средства на ремонт дополнительных семи участков региональных дорог общей протяженностью более 50 км. Среди них — участок между селом Краснослободское и Липчинское — граница Тюменской области протяженностью более 8 км и два участка дороги длиной почти 11 км Арамиль — Фомино.

В 2024 году планируется завершить капремонт почти семикилометрового участка дороги между деревнями Нижний Арий и Верхний Арий на территории Ачитского городского округа. Также развернуты ремонтные работы на четырехкилометровом участке автомобильной дороги село Быково — Ачит.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков подчеркнул, что улучшать транспортную доступность небольших сельских поселений помогает национальный партийный проект «Безопасные качественные дороги», применяющий новый механизм опережающего финансирования. Это помогает региону координировать планы дорожных ремонтов с возможностями федерального бюджета и механизмами финансирования и выполнять работы в срок без потери в качестве.
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