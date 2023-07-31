Около 1 млрд рублей на ремонт социально значимых дорог в Свердловской области направили в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Свердловская область получила специальный казначейский кредит в 1,5 млрд руб., который ...

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2015. В 2015 году в Свердловской области планируется закончить строительство 16,5 км дорог ...

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2015. Из дорожного фонда Свердловской области в 2015 году будет выделено 1,9 млрд руб. на ...

На ремонт автодорог Свердловской области в 2015 году выделено 1,9 млрд рублей

В Свердловской области на ремонт дорог во II кв. этого года будет выделено 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. В Свердловской области на ремонт дорог во втором квартале 2012 года будет выделено 1,7 ...