В России могут увеличить до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках

Росфинмониторинг подготовил законопроект, предусматривающий изменения в «антиотмывочный» закон и закон о национальной ...16.08.2022 В России могут ужесточить порядок переводов без открытия счета
УрБК, Москва, 16.08.2022. Росфинмониторинг подготовил законопроект, предусматривающий изменения в «антиотмывочный» ...11.12.2019 В России предлагают упростить идентификацию владельцев электронных кошельков
УрБК, Москва, 11.12.2019. Представители платежного рынка России предлагают упростить идентификацию владельцев ...25.06.2019 Госдума приняла закон о регулировании рынка электронных платежей
УрБК, Москва, 25.06.2019. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, определяющий правила взаимодействия ...17.10.2017 В России могут запретить снимать наличные с анонимных электронных «кошельков»
УрБК, Москва, 17.10.2017. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает запрет ...