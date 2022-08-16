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Вчера, 11:23

В России могут увеличить до 1 млн рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках

УрБК, Москва, 11.10.2023. В России могут повысить с 600 тыс. до 1 млн руб. лимиты на остаток средств на электронных кошельках и на максимальный размер перевода с них для граждан, которые прошли полную идентификацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова председателя правления НКО «Мобильная карта» Елены Шейкиной.

По мнению Елены Шейкиной, устаревшие суммы ограничений оказывают сдерживающее влияние на развитие рынка электронных денежных средств (ЭДС).

Помимо этого, участники рынка высказывают и практические аргументы за повышение лимитов. По их словам, из-за устаревших ограничений возникает избыточный рост операционной нагрузки по обработке дополнительного платежного трафика.

В Банке России подтвердили, что регулятору поступила инициатива участников рынка об увеличении остатка ЭДС и максимальной суммы операции до 1 млн руб. По мнению ЦБ, благодаря этому может вырасти привлекательность услуг по переводу ЭДС для клиентов.

Концептуальные возражения по поводу этой инициативы отсутствуют и у Росфинмониторинга. По мнению ведомства, это увеличение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.
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