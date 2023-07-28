В УрФО при поддержке «МегаФона» ввели в действие первую цифровую газовую котельную

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Уральском федеральном округе (УрФО) при поддержке «МегаФона» ввели в действие первую цифровую газовую котельную.

Объект запущен для обогрева жилых домов в Нягани (ХМАО), сообщает пресс-служба оператора связи.



В этом отопительном сезоне цифровая котельная будет обогревать 117 жилых домов в центральной части Западного микрорайона одного из самых молодых городов России — Нягани. Реконструкция котельной мощностью 9,6 МВт в блочно-модульном исполнении была модернизирована специалистами «МегаФона» под ключ — от разработки проектной документации до запуска в эксплуатацию котельной.



Инженеры компании оснастили объект ЖКХ автоматическим сбором телеметрических данных, что позволит автоматически контролировать и поддерживать комфортную температуру в квартирах северян, снижая таким образом ресурсные издержки. Кроме того, данное решение создано с заботой об экологии — в онлайн-режиме система отслеживает концентрацию маркерных веществ, образующихся при сжигании газообразного топлива, и при приближении показателей к предельно допустимым нормам направляет уведомления ответственным лицам.



«По уровню автоматизации новой котельной ей нет равных в городе. Гибкость системы дает возможность в полной мере соответствовать температурному графику подачи тепла потребителям. За счет установки энергоэффективного оборудования коэффициент полезного действия увеличен до 91%. Проектом предусмотрен и автономный источник электропитания, который страхует от возможных отключений электроэнергии в зимний период, что повышает надежность объекта», — поясняет директор Няганской ресурсоснабжающей компании Захар Сытников.



«Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом — драйвер роста рынка интернета вещей. Внедрение системы экологического мониторинга при реализации энергоэффективных решений является подтверждением выбора самой современной стратегии модернизации сферы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе», — отмечает директор по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.