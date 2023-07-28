В УрФО при поддержке «МегаФона» ввели в действие первую цифровую газовую котельную

УрБК, Москва, 28.07.2023. Компания «МегаФон» оснастила систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. ...26.01.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала в ХМАО подключили энергоэффективную систему управления на подстанции «Кирилловская»
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала на подстанции 500 кВ «Кирилловская» в ...02.07.2014 На Большом Конном полуострове в Екатеринбурге появится новая котельная
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2014. Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и ...22.11.2010 ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» заявило о прекращении эксплуатации оборудования котельной в поселке Новоуткинск
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2010. ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» заявило о прекращении в ближайшие дни ...05.10.2010 ООО «СТК», взявшее в аренду котельную в поселке Новоуткинск, не будет гасить долги прежнего эксплуатанта перед ЗАО «Уралсевергаз»
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2010. Работники ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (ЗАО «КЭС» «Генерация Урала») ...