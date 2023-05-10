На заводе ЕВРАЗ Узловая монтируют крупную газовую котельную

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. На строящемся заводе ЕВРАЗ Узловая продолжается монтаж собственной газовой котельной. Уже установлены каркас и кровля, два паровых котла с производительностью 25 т пара в час. Мощность котельной должна обеспечить теплом в зимний сезон город Узловая, где строится новое производство ЕВРАЗа по выпуску пентоксида ванадия.



Как сообщает пресс-служба предприятия, котельная не только даст предприятию тепло и горячую воду, но и обеспечит паром отделение гидролиза. Он необходим в технологических процессах при производстве пентоксида ванадия.



«Котельная строится с учетом экологических программ. На будущем заводе будет организован замкнутый цикл водоснабжения, использованную воду планируется собирать, очищать и вновь подавать в паровые котлы для последующего использования», — рассказал главный энергетик ЕВРАЗ Узловой Александр Поссе.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Параллельно идет монтаж первой шаровой мельницы будущего гидрометаллургического цеха. Вес оборудования — порядка 40 т. Устанавливают его с ювелирной точностью, чтобы встроить в уже установленную цепочку оборудования. Шаровые мельницы необходимы при переработке и подготовке нужной фракции сырья для производства шихты. На новом производстве пентоксида ванадия будет работать шесть таких мельниц.



Отмечается, что ЕВРАЗ Узловая — строящийся завод по производству пентоксида ванадия, его запуск запланирован на 2025 год. Проектная мощность предприятия — порядка 19 тыс. т продукции в год.