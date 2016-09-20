На Среднем Урале завершено строительство 10 котельных

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2016. В Белоярском перед судом предстанет бывший заместитель главы администрации городского ...06.03.2013 ГУП «Облкоммунэнерго» способствует модернизации коммунального комплекса Кировградского ГО
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2013. Партнерское сотрудничество ГУП «Облкоммунэнерго» и администрации Кировграда ...22.01.2013 В Свердловской области на предупреждение срыва отопительного сезона было направлено более 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2013. Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, в 2012 ...06.02.2012 В 2009–2011 гг. на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в Свердловской области было направлено 2,26 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2012. На оперативном совещании областного правительства рассмотрены результаты областной ...11.07.2011 В 2011 году на территориях муниципальных образований Свердловской области будет построено и модернизировано 107 котельных
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2011. В Свердловской области к концу 2011 года должно быть построено и модернизировано 107 ...