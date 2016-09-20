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На Среднем Урале завершено строительство 10 котельных

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Строительство десяти котельных завершено в текущем году благодаря субсидиям, полученным по госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года» предусмотрено содействие муниципалитетам, расположенным на территории Среднего Урала и реализующим инвестиционные проекты строительства и развития муниципальных систем теплоснабжения.

Так, за текущий год в эксплуатацию введены пять котельных общей мощностью 19,6 МВ, строительство которых началось в 2021-2022 годах. Благодаря этому более 9,5 тыс. человек из Нижней Салды и Нижних Серег, сел Покровское и Нижнеиргинское, поселка Зыряновского Алапаевского района обеспечены качественным теплоснабжением.

Также введены в эксплуатацию котельные общей мощностью 4,6 МВ в селе Басмановское Талицкого района и на станции Баженово Белоярского района.

Строительство закончено и в котельных в Верхней Синячихе Алапаевского района, Красноуфимске и поселке Вьюжный Волчанского городского округа, к концу года объекты будут сданы.

«В 2022 году размер субсидий, которые по данной программе носят заявительный характер, составил 244,5 млн руб., в текущем — 294 млн руб.», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В 2024 году продолжится строительство блочно-модульной котельной мощностью 32,5 МВт и котельной мощностью 3 МВт в селе Яр Талицкого городского округа. Кроме того, начнется реализация новых проектов, включенных по итогам отбора в перечень проектов для бюджетных инвестиций государственной программы.
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