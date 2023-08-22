В УБРиР назначен новый руководитель для формирования эффективной финансовой модели банка

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Первым вице-президентом Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) назначен ...22.02.2023 В мобильном приложении УБРиР стал доступен обмен валюты
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В мобильном приложении Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) стал доступен ...12.07.2021 Акционеры УБРиР вложат в развитие банка 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Акционеры инвестируют в Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 3,2 млрд руб., ...23.11.2018 Владимир Зотов стал операционным директором казначейства УБРиР
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ходе оптимизации организационной ...06.04.2017 Алексей Мерзляков назначен на должность директора департамента маркетинга УБРиР
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. На пост директора департамента маркетинга Уральского банка реконструкции и развития ...