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В УБРиР назначен новый руководитель для формирования эффективной финансовой модели банка

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) утверждена новая должность — финансовый директор (CFO). Ее занял Владимир Слипенькин, перед которым совет директоров поставил задачу по формированию эффективной финансовой модели банка, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

«Уверен, что приход профессионала такого уровня усилит нашу команду. Управленческий опыт и компетенции нового финдиректора помогут банку в построении новой финансовой модели и достижении наших стратегических целей. Экспертиза нового руководителя будет направлена прежде всего на оценку эффективности процессов и поиск оптимальных с точки зрения ресурсов решений, что в итоге повысит общую результативность банка», — отметил исполняющий обязанности президента УБРиР Алексей Долгов.

Владимир Слипенькин более 20 лет работал на руководящих позициях в структурах Сбера, где в разное время курировал финансы, вопросы внутреннего аудита, взаимодействия с корпоративными клиентами. На должность финансового директора УБРиР Владимир Слипенькин пришел с поста генерального директора (CEO) Корпорации развития Московской области.
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