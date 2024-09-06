Андрей Опекунов занял пост финансового директора Уральского банка реконструкции и развития

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. На заседании совета директоров, состоявшемся 15 ноября, Алексей Долгов был утвержден на ...10.10.2023 В УБРиР назначен новый руководитель для формирования эффективной финансовой модели банка
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) утверждена новая должность — ...12.07.2021 Акционеры УБРиР вложат в развитие банка 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Акционеры инвестируют в Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 3,2 млрд руб., ...06.04.2017 Алексей Мерзляков назначен на должность директора департамента маркетинга УБРиР
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. На пост директора департамента маркетинга Уральского банка реконструкции и развития ...02.12.2015 УБРиР приобрел 99,99% акций ВУЗ-банка
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал владельцем 99,99% акций ВУЗ-банка. ...