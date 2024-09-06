Андрей Опекунов занял пост финансового директора Уральского банка реконструкции и развития

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Выстраивание финансовой модели Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в соответствии с утвержденной стратегией поручено Андрею Опекунову. Он занял пост финансового директора (CFO) организации, сообщает пресс-служба УБРиР.По словам президента банка Алексея Долгова, новый топ-менеджер обладает уникальным опытом работы в крупных федеральных финансовых компаниях. Андрей Опекунов более 20 лет проработал, в том числе на руководящих должностях, в финансовой сфере в таких крупных организациях, как Сбербанк и ВТБ 24. Кроме того он имеет четырехлетний опыт на посту финансового директора — заместителя председателя правления и члена совета директоров банка «Национальная факторинговая компания».«Его экспертиза и высокий профессионализм позволят банку оперативно трансформировать процессы управления финансовой составляющей в соответствии с обновленной стратегией банка», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.Сам Андрей Опекунов считает, что на сегодняшний день УБРиР обладает стабильной бизнес-моделью с прогнозируемой прибылью.«В новой стратегии банка четко сформулированы требования к ускорению процесса бюджетирования, усилению автоматизации системы бизнес-планирования и повышению эффективности риск-менеджмента. Свою задачу в должности CFO вижу, как в поддержании устойчивости бизнеса банка, так и в повышении его результативности. Благодарю акционеров и руководство банка за оказанное доверие», — подчеркнул Андрей Опекунов.Владимир Слипенькин, занимавший ранее должность финансового директора УБРиР, принял решение покинуть банк, чтобы заняться собственными проектами.