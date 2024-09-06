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06.09.2024

Андрей Опекунов занял пост финансового директора Уральского банка реконструкции и развития

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Выстраивание финансовой модели Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в соответствии с утвержденной стратегией поручено Андрею Опекунову. Он занял пост финансового директора (CFO) организации, сообщает пресс-служба УБРиР.

Андрей Опекунов занял пост финансового директора Уральского банка реконструкции и развития
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

По словам президента банка Алексея Долгова, новый топ-менеджер обладает уникальным опытом работы в крупных федеральных финансовых компаниях. Андрей Опекунов более 20 лет проработал, в том числе на руководящих должностях, в финансовой сфере в таких крупных организациях, как Сбербанк и ВТБ 24. Кроме того он имеет четырехлетний опыт на посту финансового директора — заместителя председателя правления и члена совета директоров банка «Национальная факторинговая компания».

«Его экспертиза и высокий профессионализм позволят банку оперативно трансформировать процессы управления финансовой составляющей в соответствии с обновленной стратегией банка», — отметил президент УБРиР Алексей Долгов.

Сам Андрей Опекунов считает, что на сегодняшний день УБРиР обладает стабильной бизнес-моделью с прогнозируемой прибылью.

«В новой стратегии банка четко сформулированы требования к ускорению процесса бюджетирования, усилению автоматизации системы бизнес-планирования и повышению эффективности риск-менеджмента. Свою задачу в должности CFO вижу, как в поддержании устойчивости бизнеса банка, так и в повышении его результативности. Благодарю акционеров и руководство банка за оказанное доверие», — подчеркнул Андрей Опекунов.

Владимир Слипенькин, занимавший ранее должность финансового директора УБРиР, принял решение покинуть банк, чтобы заняться собственными проектами.
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